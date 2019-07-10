التوقيع غداً على وثيقة الاتفاق بين (العسكري) و(التغيير)

أكد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الناطق الرسمي للمجلس الفريق الركن “شمس الدين كباشي” اكتمال صياغة وثيقة الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري ،مشيراً إلى أن اللجنة ستقوم بتسليمها صباح اليوم للطرفين تمهيداً للتوقيع النهائي عليها في احتفال وطني كبير، في وقت كشفت فيه مصادر مطلعة عن الإعداد للتوقيع على الاتفاق يوم غدٍ (الخميس).
وقال الفريق الركن “شمس الدين كباشي” في تصريح صحفي عقب اجتماع التأم بالقصر الجمهوري بين اللجنة السياسية بالمجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير مساء أمس، إن اللقاء يأتي في إطار المشاورات المتصلة بمتابعة تدقيق ومراجعة الوثيقة التي توصل إليها الطرفان .
من جهته، هنأ عضو لجنة قوى الحرية والتغيير للتفاوض مع المجلس العسكري نائب رئيس حزب الأمة القومي “إبراهيم الأمين” الشعب السوداني بالاتفاق، واعتبره مرحلة مفصلية للانتقال من فترة المظالم والمفاسد لمرحلة الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وعبر “الأمين” عن تقديره لرئيس المجلس العسكري واللجنة السياسية وأعضاء المجلس لما أبدوه من تعاون وروح طيبة خلال مراحل التفاوض ، وقال (إن معاش الناس يمثل الآن همنا الأول) ، ،مؤكداً استنفارهم لكافة الطاقات خلال المرحلة القادمة للعمل من أجل الوطن دون إقصاء لأحد ومن أجل أن يتبوأ السودان مكانه الطبيعي إقليمياً ودولياً.
المجهر
1 التعليقات
نادر
2019/07/11 at 12:51 م (UTC 2) رابط التعليق
وقعوا بدون احتفال