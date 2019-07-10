التوقيع علي مذكرةتفاهم بين الشرطة ومجموعة جيادالصناعية

أشاد مدير عام قوات الشرطة الفريق شرطة (حقوقى) عادل محمد احمد بشائر بمستوى التنسيق والتعاون القائم بين رئاسة الشرطة ومجموعة جياد الصناعية فى تنفيذ المشروعات المشتركة بين الجانبين وفق استراتيجية تهدف الى توطين الصناعة الوطنية بجودة وتطور وبخبرات وطنية متكاملة.
جاء ذلك لدى زيارته اليوم لمدينة جياد الصناعية جنوبي الخرطوم بحضور الفريق أول مهندس محمد الحسن عبدالله رئيس المجموعة ومساعديه من مديري الشركات بالمجموعة ووفد رفيع من هيئة قيادة الشرطة، مبينا أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم تعني مزيدا من أوجه التعاون بين الجانبين والتى تختص بتوفير عدد من متطلبات قوات الشرطة توطينا للصناعة الوطنية؛ بجانب المشروعات المشتركة التى سيتم تنفيذها فى المستقبل القريب ، مؤكدا أن مجموعة جياد وبما تمتلكه من خبرات ثرة قادرة على توصيل الصناعة السودانية الى آفاق العالمية.
من جانبه جدد رئيس مجموعة جياد الفريق أول مهندس محمد الحسن عبدالله حرص المجموعة على التعاون والتنسيق مع قوات الشرطة فى كافة المجالات بما يحقق أمن واستقرار البلاد وتوفير كافة المستلزمات الشرطية المطلوبة، مشيدا باهتمام رئاسة قوات الشرطة بتوطين الصناعة الوطنية عبر اختيار منتجات مجموعة جياد الصناعية والتى تمتاز بالجودة العالية والتى أصبحت منافسا قويا فى الأسواق العالمية .
تشير (سونا) أن مدير عام قوات الشرطة والوفد المرافق له؛ وقفا خلال الزيارة على عدد من معارض الشركات الخاصة بمجموعة جياد ، فيما كرمت المجموعة رئاسة قوات الشرطة ممثلة فى مدير عام الشرطة والوفد المرافق له .
سونا
1 التعليقات
abuahmed
2019/07/11 at 7:47 ص (UTC 2) رابط التعليق
بس احزرك يا مدير الشرطة ما تكون وقعت اتفاقية شراء سيارات لضباط الشرطة بسعر التكلفة وبالتقسيط المريح اوعا الكلام ده كان زمان زمن الكيزان السجمانين الله لا كسبهم دمروا البلد واقتصاد البلد