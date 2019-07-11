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سياسية

2019/07/11

2019/07/11


(العسكري) يكشف تفاصيل جديدة عن المحاولة الانقلابية الأخيرة



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كشف المجلس العسكري عن معلومات وتفاصيل جديدة حول المحاولة الانقلابية الأخيرة، وأفصح رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان قبل يومين عن محاولات انقلابية أخرى هذا الأسبوع، وقال لـ(الشرق الأوسط) إن هناك أشخاصاً أوقفوا في محاولة انقلابية ويجري التحقيق معهم، وأماط عضو المجلس صلاح عبد الخالق اللثام عن تفاصيل المحاولة، وقال بحسب صحيفة الإنتباهة)، إن المشاركين فيها ضباط بعضهم في الخدمة وآخرون في المعاش وجار اعتقالهم.

وذكر عبد الخالق أن المحاولة الأخيرة كانت امتداداً للمحاولات الانقلابية السابقة، وأضاف (كان فيها خمسة ضباط وقالوا في ضباط جدد أسمائهم وردت بعضهم في المعاش وآخرون في الخدمة وقالوا جار اعتقالهم).

الخرطوم (كوش نيوز)

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1 التعليقات

      1. 1
        Musa

        2019/07/12 at 12:39 ص (UTC 2) رابط التعليق

        كذابين ومنافقين دي شماعه عايزين يتملصو من الاتفاق

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