” أمجد فريد ” يطالب بلجنة تحقيق وطنية مستقلة باشراف دولي

قال المتحدث الرسمي بأسم تجمع المهنيين السوداني ” أمجد فريد ” في حوار ينشر بالداخل ، أنهم لايريدون أن تكون لجنة التحقيق في جريمة فض الاعتصام وكل الانتهاكات من بقايا النظام ، أن تكون أجنبية من الاتحاد الأوربي أو غيره ، ولكن ماظلوا يطالبون به لجنة تحقيق وطنية مستقلة تكشف الحقائق وأن تكون لديها القدرة على توجيه الاتهامات لأي شخص يثبت تورطة .
وأكد ” فريد ” في حوار ينشر بالداخل ، أن اللجنة ستعمل تحت اشراف دولي وتم اختيار محكمة مفوضية السلام والأمن وحقوق الانسان الأفريقية ببانجول للاشراف على لجنة التحقيق المستقلة الوطنية ، ولكنها لاتجري التحقيق ، وأنما مناط بها التأكد من استقلالية عمل اللجنة ، وتكوين اللجنة خاضع للقانونيين المستقلين ، ومن المتفق عليه أن يكون لهذه اللجنة السلطة المطلقة للتحقيق مع أي شخص لكشف الحقائق التي ارتكبت في حق الشعب السوداني منذ بداية النضال سواء في الأقاليم أو المركزي لتقديم مرتكبيها الى العدالة .
وبحسب صحيفة المجهر أكد أن قوى الحرية والتغيير هي التي تختار ال( 5 ) مدنيين الممثلين في مجلس السيادة ومعيار اختيار هولاء الخمسة هو تمثيل الأقاليم المختلفة في السودان حتى يرى كل سوداني وسودانية نفسه ممثلاً في مجلس السيادة .
الخرطوم ( كوش نيوز )
1 التعليقات
خا ل اماسى
2019/07/11 at 8:07 م (UTC 2) رابط التعليق
الول دا عميل وضالع ف العمالة كل شوية ناطى دولية جيب امريكا تحكمنا