العطا :الفترةالانتقالية ستكون آمنةوتتوج بانتخابات نزيهة*

اكد الفريق الركن ياسر العطا نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي عضو المجلس أن الفترة الانتقالية ستكون آمنة من أجل تحقيق أهداف سامية تتوج بانتخابات نزيهة يحمي خلالها الجيش المؤسسات المدنية الديمقراطية.
وقال العطا لدى مخاطبته بقاعة الصداقة اليوم *لقاء شعراء الأدب الشعبي لمساندة المجلس العسكري الانتقالي وقوات الدعم السريع ، قال” إن عهد الاختلاف وعدم الثقة قد ولى وان المؤسسة العسكرية لا تتنافس مع احد من أجل السلطة بل هدفها حماية السودان وشعبه”.
وأكد أن المؤسسة العسكرية تتلاحم بصدق مع قادة الثورة من أجل كتابة تاريخ نهضة السودان وتتضامن مع الثورة وشبابها لمواصلة مسيرة التغيير التي خضبتها دماء الشهداء من العسكريين والمدنيين. واثنى على الدور الرائد للهيئة الشبابية لدعم السلام والتنمية والشعراء في تنمية المجتمعات وحثها على القيم الفاضلة بما يعكس ميراث الحضارة الإنسانية بكافة أشكالها.
سونا
1 التعليقات
داوودي
2019/07/11 at 8:48 م (UTC 2) رابط التعليق
أرجع المشيئة الى الله انت الضمنك البحصل بكرة شنو ؟ .
بعدين الله يعدي الايام علي خير ، وترجعو لمكانكم الطبيعي .