أعلنت استهداف (70) مشروعاً ..عمومية “السُّقيا” تُطالب بإطلاق سراح الحاج عطا المنان

اعتمدت مفوضية العون الإنساني، منظمة السقيا الخيرية مجددًا حتى 2020م برئاسة الحاج عطا المنان مديراً عاماً. فيما طالب المجتمعون خلال انعقاد عمومية أمناء المنظمة الـ (20) أمس، بإطلاق سراح الحاج عطا المنان من أسره، وأوصوا بضرورة فتح الباب لشراكات جديدة مع المنظمات الدولية والوطنية.
وأوضح مدير عام المنظمة بالإنابة، د. شرف الدين بانقا خلال الاجتماع، أنهم يستهدفون (70) مشروعاً مائياً ينتج (760) ألف متر مكعب، ويكفي لـ (65) ألف نسمة، و(13) ألف رأس من الماشية ضمن خطة 2019م. وكشف عن إنجاز أكثر من (73) مشروعًا خلال 2018م وحفر (12) بئراً جوفياً و(17) دراسة وإنشاء (3) خزانات مياه لأكثر من (112) ألف نسمة.
وتوقع بانقا أن تكون إيرادات هذا العام أكثر من (18) مليون جنيه، وأشار إلى أن إيراداتهم ظلّت تُسجّل تقدّماً ملحوظاً.
وأجازت العمومية، تقريري الأداء والميزانية للعام 2017-2018م، وأوصت بالعمل على توسيع مجال العمل ليشمل كل الولايات، بجانب توسيع رأس مال الشركة. وأشادت العمومية بمجهودات المنظمة خلال الأعوام السابقة.
الصيحة