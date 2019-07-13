رد الإفتاء على رجل يقرض الناس أموالا بفوائد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه “بعض الناس يسلف أموالا الجنيه بجنيه ونصف ويقول مثل البنك فما الحكم؟
وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هذا الأمر حرام شرعا وهذا عين الربا وعلى هذا الرجل أن يتقي الله ويرحم الناس وعليه أن يقرض قرضا حسنا لا يتكسب من ورائه.
وأشار إلى أن هناك فرق بين البنك الذي هو شخصية اعتبارية وله نظامه الإقتصادي وله قوانينه ولوائحه ومعاملاته، وبين الشخص العادي.
وأكد أنه لا يجوز إقامة عملية القرض بين الشخص والشخص العادي وإنما تجوز بين الشخص والبنك الشخصية الإعتبارية.
صدى البلد