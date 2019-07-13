حميدتي: الدعم السريع مظلوم ولا نريد أن تصبح الخرطوم مثل سوريا وليبيا والصومال

أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي أن الدعم السريع مظلوم و هناك متربصون ومندسون على قوات الدعم السريع. و اتهم حميدتي جهات تعمل على تشويه صورة الدعم السريع و تعمل كذلك لصالح مخابرات خارجية ضد الدعم السريع. وكشف أن هناك شخصا التقط ٥٩ صورة للدعم السريع وأعلن بان استخبارات الدعم السريع ألقت القبض على عدد من المتفلتين بالاضافة الى ماكينات تعمل في تصنيع زي الدعم السريع كما تم القبض على المنتحلين لصفة الدعم السريع وتم فتح بلاغات ضدهم.
واشار نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي خلال مخاطبته اللقاء الجماهيري السبت بولاية نهر النيل بمنطقة حجر العسل اشار إلى أن قوات الدعم السريع اذا غادرت الخرطوم ستفقد الخرطوم الامن والاستقرار. وأضاف أن نتائج لجنة التحقيق حول فض الاعتصام ستظهر قريبا “وبعدها لنا حديث كثير و آخر للشعب السوداني”.
وفي غضون ذلك قال حميدتي “اذا كانت فترة فض الاعتصام قد استمرت اكثر من شهر كانت الخرطوم ستصبح خالية من المواطنين” .
وشدد الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي على ضرورة القبض على كل المفسدين ومحاسبتهم وارجاع كل الأموال المنهوبة الى بنك السودان والا سيتم تحويلهم الى سجن كوبر . وقلل نائب رئيس المجلس العسكري لدى مخاطبته السبت الحشد الجماهيري بولاية نهر النيل منطقة حجر العسل قلل من حديث الذين يعتبرون أن المجلس العسكري الانتقالي يدعي الانقلابات وأنه حديث خاطئ و غير صحيح، مؤكدا زهده في السلطة (ما محتاجين للسلطة) وزاد أن أساس الحكم هو العدل وقال إنه لا نريد بذلك بأن تصبح الخرطوم مثل سوريا وليبيا والصومال . وأكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي أهمية معالجة كل الإخفاقات التي تعيشها البلاد.
حجر العسل ١٣-٧-٢٠١٩م (سونا)