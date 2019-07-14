ابراهيم الميرغني يكتب في شأن لقاء المجلس العسكري والاتحادي الأصل

سبحان الله السودان ده كلو لاقا المجلس العسكري الأحزاب والقبائل ..وناس الكورة .. وناس الغنا .. وحتى الجمعيات .. شيوخ. وحيران وفقرا مزارعين ورعاة وتجار و ( مهنيين ) يسار ويمين ووسط وبين بين يبقا لى مافى كيان حقيقى وله خيالى ما التقا بيهم ربما مافى زول ما لاقاهم .. بعد تلاته شهور آخر جهه تلتقى المجلس العسكرى القيامة تقوم … الناس دى ما قاعدة تفاوض وتجتمع وتتضاحك وتتقالد وتنكت وتشجب وتدين وتستنكر وقيل بعضهم يخمس ويتقاسم حقة التنباك دعك من السلطة والحكم ومصائر البلاد والعباد
بعدين نحن آخر ناس حاجاتنا بره فى السهلة وماعندنا اسرار ..وظاهرنا كباطننا .. وأعلنا زمااااان عدم رقبتنا فى السلطة الانتقاليه السيادية والتنفيذية ( أول ناس ) لكن بالجد ما بالكضب .. وأبلغناهم رغم تخفظاتنا الكبيره عليه شكلا ومضمونا وإجراء لكننا بتقبلو وبندعمو وبندعم الطرفين وندفعم عشان يتفقو لانو الاتفاق ده هو الفرصة الوحيدة المتاحة الان لتجنب الصدام وهى الخيار السياسى الوحيدالموجود الان فى الساحة وغيره مزايدات ورعونات وانبطاحات سواء أعجبنا ام لم يعجبنا لا يهم المهم الان هو السودان فقط لل غير .. وندعم المجلس وقحت حتى يتفقا وتبدأ الانتقالية وعندها لكل حدث حديث.
” يا شباب ما تشفقو ما فى زول مداقركم فيها ولا مزاحمكم عليها بالصحة والسلامة ان شاء الله” .
بقلم
ابراهيم الميرغني
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1 التعليقات
حر الراي
2019/07/14 at 10:45 م (UTC 2) رابط التعليق
ويظل
الاتحادي هو من كبار البلد شاء من شاء وطرش من طرش
وحزب الوسط وحزب الوسطيه وحزب التدين والتقوي والايمان حزب الوطن
” ش و ش وغ وج”
لكن مشكلتنا
نحن الان في عالم اللامعقول لا معقول
اي شئ نظيف وطاهر ومصدر فخر وقوه للبلاد مستهدف من عملاء او جهلاء
الجيش الامن الدعم الشرطه الدفاع الاتحادي الامه القبائل الاداره الاهليه الدين
الصوفيه وووووو
ما انتم يا عملاء؟ من انتم يا جهلاء؟
هذا ديننا وهذا بلدنا وهذه ارضنا وهؤلاء اهلنا !!! اذا انتم مننا مرحبا بكم
واذا لم تكونو مننا وقصدكم الفتنه ف الي الجحيم
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وجب الدفاع عن ركائز الوطن !!!
هناك هجمات شرسه تستهدف كل تراب وانسان ودين البلاد!!!!!!