السودان: فشل جولة التفاوض في الانعقاد للمرة الثانية

فشلت جولة التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير المقررة مساء الأحد في الانعقاد للمرة الثانية مساء الأحد بفندق كورنثيا، حيث لم يحضر وفد الحرية والتغيير لمقر التفاوض.
وكان وفد المجلس العسكري برئاسة الفريق شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا قد حضر إلى مقر التفاوض والتقى بالوسيط الإفريقي.
ولم يصدر أي تصريح من وفد المجلس العسكري والوسيط الإفريقي محمد الحسن لبات حول هذا الموضوع رغم الحضور الكبير للإعلاميين الذين كانوا حضورا لتغطية جلسة التفاوض.
وكانت المحادثات قد تأجلت من السبت إلى يوم الأحد حسب الوسيط الأفريقي محمد الحسن لبات للتوقيع على الإعلان الدستوري.
الخرطوم 14-7-2019م (سونا)