الدعم السريع: القبض على مفبرك فيديوهات فض الاعتصام

كشفت قوات الدعم السريع عن القبض على مفبرك الـ59 فيديو المتعلقة بفض الاعتصام وأن الكشف عنهُ سيكون بعد ظهور نتائج التحقيق حتى لا يتم التأثير على مجريات التحقيق. وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعة في حوار مع (السوداني) إنه تم تدوين (47) بلاغا ضد منتحلي صفة قوات الدعم السريع والفصل في 18 بلاغا، مشيرًا إلى أن النظام السابق أحد المتضررين من نجاح الثورة ويعمل على تشويه صورة الدعم السريع إلى جانب منظمات وجهات خارجية وذلك عبر عمل مُنظم ومرتب.
الخرطوم: إيمان كمال الدين
صحيفة السوداني
2 التعليقات
Aboahmed
2019/07/15 at 11:17 ص (UTC 2) رابط التعليق
مفبرك!!!!!!!!!!!!!!!!!!
اها يالجنجويد الجرائم الارتكبتوها في دارفور كمان مفبركه !!!!!!!!!!!!!!!!!!
جلد الناس في الشارع مفبرك !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
انتو لما تكضبوا ظبطو الكضبه كويس بعدين قولوها للناس …
ماتبقوا زي مسيلمه الكباشي يكضب بالصباح يجي فلليل يقول كلام تاني غير القالوا الصباح ….
القلع عمر القشير يقلعكم من السودان ونرتاح منكم ان شاء الله …………….
بعاتي
2019/07/15 at 11:42 ص (UTC 2) رابط التعليق
ههههههههههههههه … البصدقكم منو انتو يا عواليق..
بالله مفبرك؟ قولوا واي بس يا مرتزقة