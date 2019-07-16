امتنع الزوج عن الأضحية فهل يجوز لزوجته أن تقوم بها؟.. علي جمعة يجيب

ورد سؤال إلى الدكتور على جمعة – مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف – يقول: “إذا امتنع رب الأسرة عن أداء الأضحية فى عيد الأضحى فهل يجوز لزوجته أن تقوم هي بالأضحية؟”.
فأجاب جمعة على السؤال الوراد من أحد مريديه بأحد مجالس العلم والذي تم نشره عبر الصفحة الرسمية له على فيسبوك قائلاً: امتناع الزوج عن أداء الأضحية في حالة اليسر أو العسر هو أمر غير مؤاخذ عليه وليس عليه ذنب في هذا.
وأضح المفتي السابق أنه في حالة إذا أرادت الزوجة الأضحية من مالها فهذا أمر خاص بها تؤجر عليه حال فعله وليس عليها شيء حال تركه، فأداء الأضحية أمر متروك للسعة وليس فرضاً.
مصراوي