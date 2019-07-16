الاتحاد الأوروبي يدعم رفع السودان من قائمة الإرهاب

ألمح وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، إلى إمكانية دعم الاتحاد الأوروبي لأي توجه أمريكي مستقبلي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، في حال تسليم السلطة لحكومة مدنية هناك.
وكان وزير الخارجية الفنلندي، الذي ترأست بلاده الدورة الحالية للاتحاد، يدلي بتصريحات لدى وصوله إلى مقر اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد في بروكسل.
وشدد هافيستو، العائد من جولة شملت السودان ودولاً مجاورة بتكليف أوروبي، على ضرورة أن يتوصل كل من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان إلى تنفيذ الاتفاق الذي يضمن انتقالاً سلساً للسلطة للمدنيين.
وأوضح الوزير الفنلندي أن الاتحاد الأوروبي كما الولايات المتحدة الأمريكية، يراقب تطورات الوضع في السودان عن كثب.
وأشار إلى أن بروكسل مستعدة لتقديم دعم سياسي واقتصادي مهم للسودان بعد انتقال السلطة، مشدداً على ضرورة تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والنساء وضبط وتحديد دور الجيش في المرحلة القادمة.
صحيفة السوداني
1 التعليقات
حاج دقلو
2019/07/17 at 11:52 ص (UTC 2) رابط التعليق
بالعمل والعلم
كل الدول اوروبيه وغيرها
حترجع تطلب العمل مع السودان وتبادل العلاقات لان السودان دولة خير الحمدلله
صحيح خير كان منهوب ومسلوب من قلة قذره نجسه
لكن باذن اللله هذه الثوره اعادت هذا الخير للوطن وكل اهله