الكونغرس: الشعب السوداني يقاتل بشجاعة من أجل مستقبل بلاده

دعا الكونغرس الأمريكي المجلس العسكري إلى نقل السلطة إلى حكومة يقودها مدنيون، واحترام المبادئ الديمقراطية وإنهاء كل أعمال العنف ضد مواطنيه، وأكد أن الشعب السوداني يستحق أن يعيش متحرراً من العنف والمشاركة في الديمقراطية التي يقودها المدنيون.
وقال عضو الكونغرس دان كيلدي: “إن تحرك الكونغرس يؤكد أن العالم يراقب أن الشعب السوداني يقاتل بشجاعة من أجل مستقبل بلده حتى في مواجهة العنف والقمع”.
من جانبه قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية إنجل: “يجب على الولايات المتحدة إظهار دعمنا لهؤلاء الناشطين الصامدين”.
الخرطوم: سوسن محجوب
صحيفة السوداني
1 التعليقات
حر الراي
2019/07/17 at 4:25 م (UTC 2) رابط التعليق
@@السيطره ع العقل@@
مشروع هتلر للسيطره ع العالم،،بعد انهزام هتلر قامت امريكا باستجلاب 700 عالم الماني نازي تخصصهم كيفيه التحكم ف العقل البشري بكل الوسائل من اجل السيطره،،،
المشروع النازي الامريكي حاليا السيطره ع العقول بداء من ايام هتلر وتطور بعد هزيمته وصارت انشطته وبرامجه توزع طوعا وكرها محليا وعالميا بدايه من جامعات امريكا مرورا بكل اعلام العالم العميل،،من اجل ذلك نحذركم الاعلام المخابراتي مرئي ناطق مسموع مكتوب،، تصرف المليارات ويجند الميات
ف كل بلد وتقام الفضائيات الضخمه من اجل شئ اسمه السيطرة ع العقول وتستخدم فيه كل ما يشل ويسلب ويجذب العقل البشري وتستخدم فيه فتن ودعاره وعنصريه وخوف ورعب وتشكيك من اجل السيطره وشق الصفوف والفوضي الخلاقه وعدم الوحده من اجل تنصيب الدجال الاعور امريكا والخنزير اسرائيل سيدا ع العالم والجميع عبيد له ومن خرج من الاستعباد يباد فورا بعده طرق
المتغطي بامريكا واليهود عريان
امريكا واسرائيل ام واب الارهاب والعنصريه العالمي،لا نصدقكم ،وعتدنا من قبل لا نصدقكم،لا نثق فيكم،اذهبوا الي الجحيم