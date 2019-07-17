“سلفاكير” سيحضر التوقيع النهائي لاتفاق المجلس العسكري وإعلان الحرية

كشفت حكومة جنوب السودان أن الرئيس “سلفاكير ميارديت” سيحضر التوقيع النهائي لاتفاق “المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية”.
وأكد مصدر بجنوب السودان لـ(المجهر)، فضل حجب أسمه، أن “سلفاكير” أكد حضوره التوقيع الأسبوع الماضي بالأحرف الأولى إلا أن الزيارة تم تأجيلها لارتباط حكومة الجنوب باستقبال وفد من دولة كينيا بشأن ترسيم حدود منطقة ” مثلث أليمي ” المتنازع عليها بين الدولتين.
وقال المصدر إن الوفد تفقد الشريط الحدودي بمنطقة “كبويتا” وتم عقد اتفاق بين البلدين، وأضاف إن المواطنين بالمنطقة يتهمون حكومة الجنوب ببيع أراضيهم لدولة كينيا.
المجهر
1 التعليقات
يوسف كبشور
2019/07/18 at 11:31 ص (UTC 2) رابط التعليق
ان شاء الله يا سلفاكير سوف تحضر التوقيع علي ضم الجنوب للسودان مرة أخري وهذا الانفصال جاء بخطأ كبير من حكومة الكيزان ولازم يحاكموا عليه وخاصة الكوز الفاسد علي عثمان فقد لعب دورا كبيرا في تقسيم السودان وكان يمكن أن يكون هنالك عدة حلول غير الانفصال كما عمل النميري سابقا وأعطاهم الحكم الزاتي برئاسة أبيل ألير انذاك فالجنوب بدون السودان لا يساوي شيئا لأنهم سوف يموتون من الجوع لأنهم كسلانين لا يحبون العمل بل يحبون شراب المريسة فقط ولولا البترول طلع بواسطة الشمال لما كانو طلعوه فأعطيناهم البترول جاهز وان شاء الله يقدروا عليه .