الولايات المتحدة وبريطانيا ترحبان بالاتفاق السياسي في السودان

هنأت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في إقليمي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أليسون كنغ، في بيان لها الأربعاء ، الشعب السوداني على الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه اليوم بين تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي .
وجاء في نص تهنئة كنغ للشعب السوداني: “ندرك تماما أنه ما يزال هنالك الكثير الذي يجب القيام به وتلك هي فقط البداية من أجل شعب دافع عن مطالبه بكل سلمية، ولكن هذه اللحظة تستحق الاحتفال فهي تكلل الكثير من الجهود والتضحيات تضحيات كبرى تجلت بوضوح في دموع الوسيط الإثيوبي.”
ودعا القائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم، استيفن كوتيسيس، المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، إلى “مواصلة روح التعاون لإبرام الإعلان الدستوري الجمعة المقبل”، مهنئاً الجهات المتنازعة في السودان، على توقيع الإعلان السياسي، بشأن تشكيل هياكل ومؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية.
الخرطوم 17-7-2019 (سونا)