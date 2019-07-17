انعقاد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة السودانية المصرية

رأس الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر رئيس الأركان المشتركة وفد السودان المشارك في الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة السودانية المصرية والذي تستضيفه القاهرة.
وبحث الاجتماع آفاق التعاون بين البلدين في المجالات الدفاعية والأمنية والجهود المشتركة في تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب ومجابهة كل أعمال التسلل والتهريب إلى جانب التدريب ونقل التجارب وتبادل الخبرات.
وعلى ذات الصعيد التقى رئيس الأركان المشتركة بنظيره المصري الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
وتناول اللقاء سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد عبد المطلب خلال اللقاء بجهود القيادة السياسية المصرية في دعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية في كل دول القارة الإفريقية من منطلق رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.
ومن جانبه أكد الفريق محمد فريد تطابق الرؤى ووجهات النظر تجاه التحديات والمخاطر الأمنية التي تواجهها المنطقة، معربا عن التطلع لمزيد من التعاون في المجالات العسكرية والأمنية في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
الخرطوم 17-7-2019م (سونا)