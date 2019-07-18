“الشيوعي” يرفض اتفاق “العسكري” و”قوى الحرية” ويتمسك بمواصلة النضال

رفض الحزب الشيوعي الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير, مؤكداً تمسكه بمواثيق قوى الحرية والتغيير ومواصلة النضال والتصعيد الجماهيري السلمي بمختلف الأشكال حتى تحقيق أهداف الثورة والانتزاع الكامل للحكم المدني الديمقراطي. وبحسب صحيفة السوداني قال الحزب في بيان إن الاتفاق منقوص ومعيب وانه يصب في مجرى الهبوط الناعم الذي يعيد إنتاج الأزمة بالاستمرار في سياسات النظام السابق القمعية والاقتصادية والتفريض في السيادة الوطنية التي ثار ضدها الشعب السوداني, وهو لا يرقى لتضحيات جماهير شعبنا الممهورة بالدماء ولا لمواكب مليونية 30 يونيو و13 يوليو التي أكدت على المدنية الكاملة للحكومة الانتقالية. وأوضح أن الاتفاق فارق قرارات الاتحاد الإفريقي المؤيدة والمدعومة من الاتحاد الأوربي.
الخرطوم: (كوش نيوز)
2 التعليقات
موسى شريف
2019/07/18 at 12:02 م (UTC 2) رابط التعليق
ماذا يعنى رفض الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير؟
وهل الاتفاق ضد السيادة والمصلحة الوطنية ومدنية الدولة؟
وهل فارق الاتفاق قرارات الاتحاد الإفريقي المدعومة من الاتحاد الأوربي؟
ود بندة
2019/07/18 at 12:11 م (UTC 2) رابط التعليق
أشرب من المالح…. يا عدوا الله والوطن