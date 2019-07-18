هل الخسوف دليل على غضب الله في آخر الزمان؟

رد الشيخ سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على من يعتبر بأن الخسوف دليلٌ على غضب الله، وبأنه يكثر في آخر الزمان.
وكتب حساب “منارات الهدى” – وهي مؤسسة علمية وقفية، تُعنى بالمناشط العلمية والدعوية للشيخ الخثلان – تغريدة بتويتر تحت وسم “خسوف القمر الجزئي”.
فجاء رد الشيخ “الخثلان” بأن الثابت من الأدلة أنه الكسوف والخسوف آيتان من آيات الله، يخوِّف الله بهما عباده، وأن الكسوف والخسوف يمكن حسابهما قديمًا وحديثًا، مضيفا: “أن القول بأن الخسوف دليل على غضب الله يحتاج إلى دليل، والثابت من الأدلة أنهما آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده”.
صحيفة المرصد