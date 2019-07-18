تزوير واعتداء على المال العام في جامعة عريقة

أزاح مراجع حسابات بديوان المراجعة القومية للمحكمة الستار عن معلومات خطيرة متعلقة بالاعتداء على المال العام في جامعة عريقة. وكشف المراجع للمحكمة أمس عن وجود تزوير واعتداء على المال العام يفوق (298) ألف دولار أمريكي و (58) ألف جنيه، عبارة عن رسوم طلاب أجانب بجامعة عريقة حمله في تقريره للمراجعة لرئيس وحدة حسابية بالجامعة. وكشف المراجع لمحكمة جنايات الفساد ومخالفات المال العام،
عن دخول مبالغ مالية بالعملة المحلية (الجنيه) في الحساب الشخصي للمتهم رئيس الوحدة الحسابية بكلية الطب بالجامعة بلغت (4.300.320) مليار جنيه بالقديم. وأكد المراجع بوصفه شاهد اتهام أول للقاضي أن المتهم وبالمراجعة اتضح أنه وجه الطلاب الأجانب بتوريد رسومهم الدراسية في حسابه الشخصي،
إلى جانب اكتشاف كشط في إيصال التوريد، حيث دون المتهم فيه عبارة (ما يعادل) للمبلغ بالجنيه، رغم أن توريد الرسوم للطلاب الأجانب بالدولار. ونبه المراجع إلى أن المراجعة أظهرت أن المتهم يقوم بتحويل العملة الأجنبية في إشعار توريد الطلاب إلى العملة المحلية، ونوه في ذات الوقت بأن المراجعة أبانت وجود تزوير فى إشعارات الدفع للطلاب وتعديل في رقم الحساب وكشط في الاسم.
الانتباهة