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سياسية

2019/07/20

2019/07/20


إجتماع مفصلي للوسيط مع الحركات بأديس بشأن الإتفاق النهائي



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أعلن الوسيط الأفريقي محمد الحسن لبات ، عن لقاء سيجمعه مع ممثلي الحركات المسلحة السودانية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، وذلك لإيجاد صيغة للإتفاق النهائي .

ودعا الوسيط أطراف التفاوض الي النظر في مشروع الوثيقة الدستورية إستعداداً لتوقيع الإتفاق .

وفي السياق ، لحق رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي ، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ، بالحركات المسلحة في العاصمة الإثيوبية أديس بغية إقناعها باللحاق السياسي والإعلان الدستوري المرتقب .

وبحسب صحيفة أخر لحظة ، يجري وفد من التحالف المعارض منذ أيام مشاورات في العاصمة الإثيوبية مع قادة الحركات المسلحة للتمكن من تضمين وجهات نظرها في الإتفاق المزمع مع المجلس العسكري .

الخرطوم ( كوش نيوز )

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