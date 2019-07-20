إجتماع مفصلي للوسيط مع الحركات بأديس بشأن الإتفاق النهائي

أعلن الوسيط الأفريقي محمد الحسن لبات ، عن لقاء سيجمعه مع ممثلي الحركات المسلحة السودانية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، وذلك لإيجاد صيغة للإتفاق النهائي .
ودعا الوسيط أطراف التفاوض الي النظر في مشروع الوثيقة الدستورية إستعداداً لتوقيع الإتفاق .
وفي السياق ، لحق رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي ، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ، بالحركات المسلحة في العاصمة الإثيوبية أديس بغية إقناعها باللحاق السياسي والإعلان الدستوري المرتقب .
وبحسب صحيفة أخر لحظة ، يجري وفد من التحالف المعارض منذ أيام مشاورات في العاصمة الإثيوبية مع قادة الحركات المسلحة للتمكن من تضمين وجهات نظرها في الإتفاق المزمع مع المجلس العسكري .
الخرطوم ( كوش نيوز )
1 التعليقات
عوض احمد
2019/07/20 at 10:57 ص (UTC 2) رابط التعليق
بالتوفيق