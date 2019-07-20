النيابة تخاطب “العسكري” لتسليمها البشير ونافع للتحقيق معهما في بلاغ انقلاب الإنقاذ

خاطب وكيل نيابة الخرطوم شمال “أحمد النور الحلا” المجلس العسكري رسمياً بشأن تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير والقيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني “نافع علي نافع” للتحقيق معهما حول بلاغ تقويض النظام الدستوري بالانقلاب على حكومة الصادق المهدي في العام 1989م.
وكانت النيابة قد أصدرت أمراً بالقبض على البشير ونافع وآخر بحظرهما من السفر خارج البلاد، يوم (الاثنين) المنصرم، وخاطبت إدارة سجن كوبر بغرض تسليمهما للنيابة لأغراض التحري.
وقال مصدر لـ(السوداني) إن إدارة السجن ردت بأن البشير ونافع متحفظ عليهما من قبل المجلس العسكري وليسوا نزلاء محكومين، موضحاً أن النيابة حررت خطاباً للمجلس العسكري بشأن تسليمها المذكورين، مؤكداً أن المجلس تسلم الخطاب ووقع عليه بالاستلام.
وكانت هيئة من كبار المحامين على رأسهم الراحل علي محمود حسنين قد قدمت دعوى للنائب العام ضد تنظيم الجبهة القومية الإسلامية بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستوري وحل مؤسسات ونقابات الدولة في العام 1989.
وحررت النيابة أوامر القبض وحظر السفر بعد أن توفرت بينات مبدئية ضد الرئيس المخلوع ونافع وآخرين المتهمين في البلاغ رقم (5650)، وفقاً للمادة (96 أ.ج) من قانون العقوبات لسنة (1983).
الخرطوم: محمد أزهري
صحيفة السوداني
1 التعليقات
طارق
2019/07/20 at 9:31 م (UTC 2) رابط التعليق
الإنقلاب يخص علي عثمان والجاز فقط والبقية كومبارس ومغفلين وسذج وأدوات.