دعوة لتخليص الإذاعة والتلفزيون القوميين من سيطرة الحكومة

طالب الكاتب الصحفي فيصل محمد صالح بتخليص الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون من سيطرة الحكومة. ودعا فيصل خلال منبر طيبة برس أمس إلى أن تكون ممولة ومملوكة للمجتمع، وانتقد عودة صحافة القطاع العام وقال: (حال عودتها ستكون ردة)، مشدداً على ضرورة عدم استحداث ملكية للدولة في الإعلام.
الخرطوم: هبة عبيد
صحيفة الإنتباهة
3 التعليقات
الفنجرى
2019/07/21 at 12:55 م (UTC 2) رابط التعليق
الإذاعة و التلفزيون لا يزال يسيطر عليهم الكيزان, لقد حان الوقت لتحريرهم من هيمنة الكيزان.
ابوعبدالله
2019/07/21 at 1:08 م (UTC 2) رابط التعليق
فعلا عاوزين نسمع ونشاهد اخبار السودان من قناة السودان
ويجب تخليص التلفزيون من اداة الحاكم للقومية والجيش قومي والوظائف توزع بعدالة وشفافية ومعاملات الكترونية
ودفع كاش مافي الا عبر الايداع في البنك في الحساب بايصال فقط او برنامج لك التعاملات وكل الوزارات رابط في هذا الموقع وكل الدفع الكتروني وعشان نشوف ناس مجمع الجمهور وين تاني يقولوا صرف مافي الحرامية ونشوف نهاية الفساد حتى الفساد الاداري أي قرار بيع او توزيع الاراضي عبر الموقع عام وقرعة بعد تساوي الناس في الآلية لا يمكن ان نشاهد بيع شركات او اراضي باسعار وهمية للحكام والحزب الحاكم
يجب محاربة الفساد في كل ناحة وكل بيت وزقاق
ولا يمكن انهاء الفساد ما لم يتم محاكمة المفسدين وتطبيق من أين لك هذا على حميدتي وجبال الذهب وغيره واعادة كافة الاموال والارضي المسروقة من الدولة
هجوووم كاااسح
2019/07/21 at 5:30 م (UTC 2) رابط التعليق
ايضا
ندعو لتخليص البلاد من كل العملاء والطابور والمرتزقه والفسده في الارض والمجرمين واصحاب الاجنده