(نداء السودان) تسمي الدقير مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء

اعتمدت لجنة ترشيحات (نداء السودان) رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير وسمته لمنصب رئيس الوزراء في الفترة الانتقالية. وكشف قيادي بـ(نداء السودان) في تصريح لـ(السوداني) عن انعقاد اجتماع للجنة الترشيحات أمس، حيث دفعت بمحمد حسن التعايشي لمنصب نائب رئيس الوزراء، و د.حسن شيخ إدريس للمجلس السيادي، والعميد (م) كمال إسماعيل أحمد للمقعد الحادي عشر للمجلس السيادي.
وأضاف المصدر أنه تم ترشيح يحيى الحسين لرئاسة البرلمان، لافتًا إلى أن مناديب حزب الأمة أبدوا تحفظهم على ترشيح الحسين لرئاسة البرلمان، مشيرًا إلى تدوين تحفظهم في المحضر.
الخرطوم: إيمان كمال الدين
صحيفة السوداني