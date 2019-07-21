البشير في كوبر

تناولت بعض المواقع الإلكترونية عنوانا مجتزأ لخبر ورد في صحيفة السوداني.
حيث أثار العنوان الذي اورته بعض المواقع الإلكترونية ( مفاجأة… النيابة السودانية تطلب البشير و السجن يقول انه ليس نزيلا) لغطا كبيرا على شبكات التواصل الاجتماعي. في حين جاء نص الخبر على الصحيفة
(وقال مصدر لـ السوداني إن إدارة السجن ردت بأن البشير ونافع متحفظ عليهما من قبل المجلس العسكري وليسوا نزلاء محكومين، موضحاً أن النيابة حررت خطاباً للمجلس العسكري بشأن تسليمها المذكورين، مؤكداً أن المجلس تسلم الخطاب ووقع عليه بالاستلام).
و تؤكد صحيفة السوداني ان الخبر موجود في نسختها الورقية و موقعها الإلكتروني و صفحاتها على فيس بوك و تويتر بمعناه و مضمونه الحقيقي و ان بعض المواقع جنحت الي الإثارة باخذ العنوان مبتورا
السودانى