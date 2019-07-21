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سياسية

2019/07/21

2019/07/21


إسماعيل التاج: نأمل في تحقيق تطلعات الشعب



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نهتم بأسر الشهداء ونتابع الجرحي
أحمد الرييع مفاوض باسم التجمع وقوى الحرية

حوار مع مولانا إسماعيل التاج أحد القيادات البارزة بقوى إعلان الحرية والتغيير

السودانى

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