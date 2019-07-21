إسماعيل التاج: نأمل في تحقيق تطلعات الشعب

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سياسية
2019/07/21
2019/07/21
نهتم بأسر الشهداء ونتابع الجرحي أحمد الرييع مفاوض باسم التجمع وقوى الحرية
حوار مع مولانا إسماعيل التاج أحد القيادات البارزة بقوى إعلان الحرية والتغيير
السودانى
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