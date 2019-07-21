دقلو يلتقي وفد أسرى الحركات المسلحة

التقي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم وفدا من أسرى الحركات المسلحة الذين تم إطلاق سراحهم مؤخرا .
وأوضح نمر محمد عبد الرحمن الرئيس السابق للمجلس الانتقالي لحركة تحرير السودان في تصريح صحفي إنابة عن الأسرى أن اللقاء تناول القضايا السياسية الراهنة.
وأبان أن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي أكد استعداد المجلس للعمل على تعزيز السلام بالبلاد ومشاركة القوى السياسية والحركات المسلحة في المرحلة القادمة من أجل تحقيق العدالة والمصالحات في المناطق المتأثرة بالحرب.
وأثنى نمر علي دعم ووقوف نائب رئيس المجلس العسكري مع أسرى الحركات المسلحة.
السودانى