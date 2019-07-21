لكل مشروع مهندس هو صاحب الفكرة ومقاولون ينفذون المشروع.. الصادق المهدي هو مهندس ثورة ديسمبر المجيدة

+ كان حزب الامة القومي عضوآ في قوي الاجماع الوطني وخرج منها لاختلاف الرؤي كالاتي
* رؤية حزب الامة هي الثورة السلمية ( الهبوط الناعم )
* رؤية الاجماع الوطني هي الثورة المحمية بالسلاح ( الهبوط الخشن )
+ مباشرة بعد خروج حزب الامة من قوي الاجماع ارسل كل من
د. مريم المنصورة
الاستاذ اسماعيل كتر المحامي
الي كمبالا وهناك اجتمعا بوفد من الحركة الشعبية و حركة تحرير السودان مناوي
وبعدها نظما اجتماع في باريس بحضور كل الحركات و انضم له الامام و اصدر الاجتماع اعلان باريس
+ تطور اعلان باريس و تبنة الحركات العمل السلمي وفق رؤية حزب الامة القومي و تم تكوين نداء السودان .
+ تطور نداء السودان عبر تكوين قيادة
الامام الصادق رئيس
القائد مالك عقار نائب رئيس
د. جبريل ابراهيم نائب رئيس
حامد اونور نائب رئيس
وامانة عامة
مني اركو امين عام
د. مريم نائب امين عام
ياسر عرمان امين علاقات خارجية
صلاح جلال امين اعلام
الخ
+ في فبراير 2018 عادة د. مريم المنصورة من الاردن عبر اديس ابابا الي الخرطوم و من المطار مباشرة الي دار الامة وعقدة مؤتمر صحفي قالت فيه ( هذا عام الحسم )
+ في 6 ديسمبر قطع اهالي مايرنو الطريق القومي محتجين
+ في 13 ديسمبر خرج اهالي الدمازين محتجين
+ في 17 ديسمبر كان الامام باثيوبيا التقي بوفض المفاوضات لنظام الانقاذ وقال لهم ( انتهي زمن التفاوض الشعب سوف يخرج ثائرآ ضدكم ) و بعدها التقي ثامبو امبيكي و ( شكرة علي مجهودة و ابلغة انتهاء التفاوض )
+ في 19 ديسمبر خرج اهالي عطبرة و القضارف محتجين
+ في 19 ديسمبر وصل عصرآ الامام الصادق الي مطار الخرطوم عبر طائرة خاصة يقودها مساعدة الكابتن عادل المفتي
ومن المطار الي جامع القبة بالملازمين وهناك خاطب حشدآ تعدادة اكثر من عشرة الف انصاري و انصارية وقال ( علي اهلنا ان يعبروا عن مشارعرهم سلميآ و دون عنف و ان يضربوا مثالآ حضاريآ )
ثم هتف وردد خلفة الانصار في هتاف هز امدرمان ( الشعب يريد نظام جديد )
( نعم للسلام لا للحرب )
( نعم للحرية لا للقهر )
+ في 23 ديسمبر دعي الامام الصادق تجمع المهنيين الي اجتماع في منزلة و في الاجتماع طلب منهم ان يحولوا مسيرتهم المقررة في 25 ديسمبر من مسيرة تطالب بذيادة الاجور الي مسيرة مطالبة باسقاط النظام فاستجابوا له
+ في 26 ديسمبر دعي الامام الصادق تجمع المهنيين الي اجتماع اخر و عرض عليهم تكوين تحالف و من ثم قيادة الثورة عبرهم فوافقوا و تبنوا ميثاق ( خلاص الوطن ) مع تغير الاسم الي ( اعلان الحرية و التغير )
+ في 27 ديسمبر عقد الامام الصادق مؤتمر صحفي قال فيه ( هذا الخروج كان خروجآ عفويآ و سوف نجعله خروجآ مخططآ له )
+ في 5 يناير بداء التوقيع علي ميثاق الحرية
فوقع تجمع المهنيين و حزب الامة القومي في نفس اليوم ثم تبعم الاخرين.
+ في 25 يناير وقد شارفت الثورة علي الانطفاء صعد الامام منبر الجمعة و خطب خطبة نقلتها قنوات الجزيرة و العربية و الحرة و ال bbc وقال فيها ( علي البشير ان يتنحي طواعيتآ عن الحكم و سوف ندعوا له 25 شخصية قومية يقدم لهم استقالتة )
+ في 5 ابريل صعد الامام المنبر مرة اخري في خطبة الجمعة و قال ( علي البشير ان يتنحي عن الحكم طواعيتآ و اقل لك يا اخي عمر حسن احمد البشير تقدم باستقالتك طوعآ و نحن مستعدون ان نجمع لك 25 شخصية قومية تقدم لهم استقالتك ) و قال ( علي كل سوداني الخروج غدآ في مواكب 6 ابريل الي القيادة العامة ولا عزر لمن لم يخرج ) ( عليكم ان تلتزموا بالسلمية وان تضربوا مثالآ حضاريآ ) ثم خرجنا بعد الصلاة برغم حصار المسجد في موكب مهيب و ضخم ردد شعارات الثورة و شرف الموكب الامام الصادق .
+ اخيرآ الامام الصادق هو مهندس ثورة ديسمبر المجيدة وفق رؤية حزب الامة الثورة السلمية ( الهبوط الناعم ) الذي كان يسخر منه الشيوعين وحلفائهم البعثيين
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كسرة لكل مشروع مهندس يكن هو صاحب الفكرة ومهندسها
ومقاولون ينفذون المشروع
والامام هو مهندس ثورة ديسمبر المجيدة .
محمد الفارس
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