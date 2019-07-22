الوسيط الإفريقي : لا أنحاز لطرف وأعتز بانتمائي لليسار

قال الوسيط الإفريقي محمد الحسن لباد إنه لا ينحاز لقوى الحرية والتغيير على حساب المجلس العسكري. وذكر لباد لـ (الإنتباهة) بأديس أبابا أمس, إنه يعتز بانتمائه لليسار، وأضافق قائلاً: (أنا متعاطف مع الحرية والتغيير واليسار السوداني، ولكني أؤدي دوري بكل مهنية), ومضى قائلاً: (أنا لا أتنكر لتاريخي، وعلاقاتي مع العسكري أيضاً إيجابية). وجزم لباد بعدم رغبته في التعيين وزيراً ببلاده عبر الوساطة التي يقودها في السودان، وأعلن عن عودته للتدريس بالجامعة الموريتانية عقب انتهاء مهتمه بالخرطوم, وتابع قائلاً: (سأعود أستاذاً في الجامعة الموريتانية وكفى).
أديس أبابا: عبد الرؤوف
صحيفة الإنتباهة