خاطب الفريق أحمد العمدة بادي، حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن والمشرف على اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية، اليوم، اللقاء النوعي لقيادات ورموز المجتمع الذي نظمته اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالإقليم تحت شعار: «معاً من أجل النيل الأزرق»، وذلك بمشاركة اللواء الركن عبد المنعم عبد الباسط قائد الفرقة الرابعة مشاة، وقادة القوات النظامية والأمنية، والمك الفاتح يوسف حسن عدلان ناظر عموم قبائل النيل الأزرق رئيس الإدارة الأهلية، والمك يوسف حسن حميدة مك مملكة فازوغلي، والمك علي بشير مك مملكة الكيلي، وقيادات الإدارة الأهلية كافة، بجانب قيادات الجهاز التنفيذي وقطاعات المزارعين والرعاة والتجار.

​وأكد الحاكم دعم حكومة الإقليم للقوات المسلحة والقوات المساندة لها، ودعا الجميع لوحدة الصف والكلمة والتماسك وشحذ الهمم لردع المليشيا والمرتزقة، مشيراً إلى أن اللقاء النوعي والوقفة القوية لقيادات ورموز المجتمع من شأنها إسناد القوات المسلحة، خاصة وأن الإقليم يواجه حلقات التآمر والبلاد تمر بمرحلة مفصلية تتطلب تضافر الجهود لإفشال كافة المخططات والمؤامرات التي تحاك ضد الوطن والإقليم، وهي حرب استعمارية الغرض منها الاستيلاء على موارد البلاد وخيراتها وطمس هوية الشعب السوداني.

​وناشد الحاكم بضرورة استلهام تاريخ الدولة السنارية وتحالف القواسمة والعبدلاب والقادة الأوفياء بالنيل الأزرق الذين واجهوا دول البغي والاستكبار.

​من جانبه، قال اللواء الركن عبد المنعم عبد الباسط، قائد الفرقة الرابعة مشاة، إن النيل الأزرق تاريخ وحضارة وشاركت في كافة محاور العمليات، وأن كافة القوات تصطف الآن لردع المليشيا والمرتزقة، مشيراً إلى أن الدعم الذي تتلقاه المليشيا من حلفائها من الخارج لن يغنيها، وستكون النيل الأزرق مقبرة لهم ولن يخرج منهم أحد، مؤكداً أن الإقليم سيظل آمناً ومستقراً.

​وفي السياق، جدد المك الفاتح يوسف حسن عدلان، ناظر عموم قبائل الإقليم، وقفتهم ودعمهم الكامل للقوات المسلحة، وطالب كافة قيادات الإدارة للعمل من أجل تماسك ووحدة الجبهة الداخلية.

​وفي ذات السياق، بعث المك يوسف حسن حميدة، مك مملكة فازوغلي، جملة من الرسائل لأبناء النيل الأزرق المتحالفين مع المليشيا لاغتنام الفرصة والاستفادة من العفو العام الذي أصدره القائد العام للقوات المسلحة، وضرورة أخذ العظة والاعتبار ونفض أياديهم من المليشيا التي هتكت الأعراض وشردت المواطنين العزل.

​من جهته، أضاف المك علي بشير نايل، مك مملكة الكيلي، أنهم يجددون العهد مع القوات المسلحة والقوات المساندة لها، والعمل من أجل تطهير كافة المناطق التي دنستها المليشيا.

​كما جدد المانجل الشيخ آدم إدريس، رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية، مضي المقاومة الشعبية في برامج الاستنفار والإسناد لردع المليشيا وحلفائها.