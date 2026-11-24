استقبل السفير القطري بالسودان محمد إبراهيم السادة، ووكيل وزارة الصحة الاتحادية الدكتور علي بابكر سيد أحمد، بمقر الإمدادات الطبية بالخرطوم اليوم، جسراً إنسانياً قطرياً جديداً يضم 50 شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، في استجابة عاجلة للتخفيف من حِدة الأزمة الصحية والإنسانية بالبلاد.

وأكد السفير السادة لدى تدشينه وصول الدفعة الأولى من شاحنات الإمداد الطبي المقدمة من دولة قطر عن طريق مكتب قطر الخيرية بالسودان استمرار مشاريع دولة قطر في مجال القطاع الطبي، مشيراً إلى أن الشحنات التي تم استقبالها اليوم تحمل أدوية ومعدات طبية موزعة على فترات زمنية لحين اكتمال وصول الشحنات الطبية.

وأفاد السادة بأن بعض الولايات، ومنها ولاية الخرطوم، ستشهد برامج أخرى في القطاع الطبي، مثل عمليات طبية سيتم إجراؤها عبر فرق طبية تأتي من الدوحة في الفترة القادمة. وأضاف: “نحن مستمرون معكم قلباً وقالباً إن شاء الله”.

وأوضح وكيل وزارة الصحة د. علي بابكر أن استقبال الدفعة الأولى من المساعدات القطرية اليوم يأتي امتداداً لعدد من الشحنات التي وصلت إلينا في وقت سابق من دولة قطر.

وقال إن هذا الدعم ليس جديداً من الشعب القطري الذي تعودنا منه الكثير من الدعم الطبي، وقد ظلت دولة قطر بكل مؤسساتها تقف معنا منذ بداية الحرب بدعم الفرق الطبية والإمداد الطبي وبالأجهزة والمعدات الطبية.

وكشف بابكر عن وصول 17 شاحنة من أصل 50 شاحنة، حيث يجري الإعداد لوصول 33 شاحنة أخرى خلال الفترة المقبلة. وأعرب عن شكره لسمو أمير دولة قطر وسفير دولة قطر بالخرطوم والشعب القطري والمحسنين القطريين الذين ظلوا يمدون يد العون ويقفون وقفة لا تنسى مع أشقائهم في السودان.

جدير بالذكر أن تدشين الجسر الطبي الإنساني يأتي امتداداً للبرنامج الصحي والإغاثي الذي تنفذه قطر الخيرية في السودان لعام 2026، والذي شمل تنظيم مخيمات جراحية متخصصة في زراعة القوقعة، وعمليات القسطرة والقلب المفتوح للأطفال، وعلاج المياه البيضاء لآلاف المرضى بالسودان.