بحث وزير البيئة والاستدامة، دكتور أبي يوسف الشيخ محمد، مع وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، آفاق تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات البيئة والاستدامة والطاقة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بمدينة أنطاليا التركية.

وتناول اللقاء فرص تطوير الشراكات الثنائية في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم جهود البلدين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية والمناخية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي في قضايا التغير المناخي، والاستفادة من الخبرات في مجالات الطاقة المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ودعم المبادرات الرامية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الموارد الطبيعية.