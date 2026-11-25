حيا رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان شهداء معركة الكرامة الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل عزة وكرامة الوطن مشيدا بالمقاتلين في محاور العمليات المختلفة.

وقال سيادته لدى مخاطبته اليوم مؤتمر الاستخبارات الذي نظمته هيئة الاستخبارات العسكرية، إن الأجهزة الأمنية والاستخبارية ظلت تقوم بأدوار وطنية كبيرة في دعم المعركة العسكرية والنفسية.

مبيناً أن البلاد تخوض معارك متعددة الأوجه والأطراف للمحافظة على سيادة ووحدة السودان وبقاء وتماسك الأمة السودانية مشيراً إلى تضحيات جهاز المخابرات العامة وقوات الشرطة وإسنادهم الكبير للقوات المسلحة في معركة الكرامة.

مبيناً أن اصطفاف الشعب السوداني حول قواته المسلحة هو ما أسهم في تحقيق الانتصارات على المتمردين. كما حيا الفريق أول ركن البرهان الدول الشقيقة والصديقة التي ساندت السودان ووقفت بجانبه.

وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بالرعيل الأول من قادة القوات المسلحة الذين غرسوا القيم النبيلة في ضباط وجنود القوات المسلحة وعلى رأسهم القادة الذين تعاقبوا على رئاسة هيئة الاستخبارات العسكرية .

مبيناً أن هذه المنظومة الأمنية العسكرية كان لها دور كبير في تماسك ووحدة القوات المسلحة والذي هو من تماسك وتعاضد الشعب السوداني.

وثمن رئيس مجلس السيادة المجهودات الجبارة لهيئة الاستخبارات العسكرية في دعم القوات المسلحة بالمعلومات والتحليل والتقييم من أجل اتخاذ القرار المناسب في وقته.

مجلس السيادة الانتقالي