هل رمي الجمرات من واجبات الحج .. ؟؟

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اتفقوا على أن رمي الجمار في الحج واجب من الواجبات.
وأوضحت « البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في إجابتها عن سؤال: « ما حكم رمي الجمار؟»، أنه قد دل على ذلك الوجوب، السنة والإجماع، فعن جابر –رضي الله عنه- قال: «رأيت النبي صلّى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر، ويقول: لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحُجّ بعد حَجَّتي هذه» فدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على أن الرمي من مناسك الحج .
واستدلت بما روي أن رجلا سأل رسول الله – صلى الله عليه وسلم- وقال إني ذبحت ثم رميت، فقال – صلى الله عليه وسلم – «ارم، ولا حرج». حيث ورد طلب الرمي في هذا النص بصيغة الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم “ارم” والأمر يقتضي للوجوب، وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وجوب رمي الجمار في الحج.
صدى البلد