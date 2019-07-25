عمار محمد ادم: الدعم السريع

الارث الثقافي والحضاري لما يعرفون بالأباله من عرب دارفور يمتد الي آماد بعيدة والي اعماق غأئرة في أعماق التاريخ الانساني فهم في الاصل شعوب منطقة الصحراء الكبري الان في شمال القارة الافريقية من قبل ان يمتد اليها الزحف الصحراوي ومن قبل غارات وهجمات الفراعنة والتي تأتيهم من حين لأخر وكانت في هذه المنطقة حضارة قديمة دفنت تحت رمال الصحراء ولم تتبق منها الا واحات متفرقة هنا وهناك ومنهم طارق ابن زياد الذي غزا الاندلس وهو صاحب الواقعة التاريخية الشهيرة حينما عبر من المغرب العربي الان عبر مضيق جبل طارق الان الي الاندلس اسبانيا الان واحرق من خلفه السفن حتي لايفكر احد من قواته في الرجوع وكانت دولة الاندلس وما أقامته من حضارة وعمارة وفكر وفنون ومدنية ومنهم الفقهاء والعلماء والشعراء وطوق الحمامة في الالف والايلاف والامام وولادة بنتالمستكفي وابن زيدون .ثم دار بها الزمن دورته وانهارت تلكم الدولة ولم تبقىالا أثارها في اسبانيا الان وكانتةنواة للحضارة الاروبية الان مع مكونات اخري اما اهلها فتفرقوا في اقصي شمال افريقيا فيما يعرف الان بالمغرب وقد جاؤوا الي السودان علي ظهور الابل والخيول واقاموا في غرب السودان بكل مكوناته السودان الفرنسي والسودان الانجليزي حسب التعريف الجغرافي الحديث وكان منهم الصعايدة في مصر وهذا الوجود الضارب في اعماق التاريخ لم يأتوا الي افريقيا من خارجها فهم عرب افريقيا(السودان) في مقابل عرب اسيا(البيضان) ومن هنا ياتي فهم ما اورده تفسير ابن كثير في تفسير الاية القرانية (ثلة من الاولين وثلة من الاخرين) حين اورد حديث الرسول الاعظم عليه افضل الصلوات والتسليم (لن نستكمل ثلتنا حتي نستعين بالسودان من رعاة الابل).
مايعرف الان بقوات الدعم السريع هو في اصل تكوينه وجود متجذر واصيل ولكنه مختلف عن السودان النيلي بكافة مكوناته الاثنية وقد يمتزج معه او يتلاقح علي المدي ليس بالقصير من خلال التفاعل الانساني التلقائي والبطئ وفي ظل الظروف العادية وقد عبر هذا الوجود عبر تاريخه الحديث تمثلت في ثورات متشابهة ومتزامنة مثل الثورة السنوسية في ليبيا او ثورة عبد القادر الجزائري او الثورة المهدية في السودان وثمة علاقة تاريخية ومن حيث شكل ومضمون هذه الثورات وطريقة الكر والفر فيها وحرب المستعمر وقد برز منهم عمر المختار والسنوسي والامام محمد احمد المهدي وثورته التاريخية العظيمة ولو اننا توغلنا في اعماق التاريخ لوجدنا روايات ونظريات لعلماء الاثار تري ان اصل النوبيين هم نتيجة تزاوج الشعوب التي تعرف الان عندنا في السودان بالأباله مع البجا الذي هم من اقدم شعوب الارض.
الدعم السريع الان وجود غريب بشكله الحالي في المجتمع الحضري وقد اتت به ظروف محددة حينما استدعاه عمر البشير الي الخرطوم ظنا منه انه سيكون سند له في قمع الجماهير واخماد وكان قائده حميدتي قد خاطب جنده في وجود عمر البشير معترفا بالظلامات التي خرج من اجلها الشعب ولم يتوعد الثوار او يتهددهم ولكنه وقف الي جانبهم ورفعوا صورته في ميدان ااعتصام ولكن جرت عملية تغبئة مقصودة ومنظمة افضت الي الكثير من الاثار السالبة والتي مازالت تتفاقم حتي الان في ظل الاحتقان السياسي القائم الان بالرغم من ان قوات الدعم السريع قامت بادوار رئيسية وهامة في ظل تقاعس بعض الاجهزة الرسمية.
حينما أتت كتائب قوات الدعم السريع الي الولاية الشمالية في طريقها لاداء مهامها كانت الجماهير قد استقبلتها بالاهازيج والفرح والذبائح والهدايا مما تجود به ارض الشمال من تمور وفاكهة وواصلت تلك القوات طريقها الي قلب الصحراء تمارس الانضباط العسكري وتؤدي المهام الموكلة اليها بكفاءة عالية وهو الامر الذى سيكون في مقبل الايام ومثلما عندنا ثروات في ظاهر الارض وباطنها فان عندنا ثروة من الرجال يجب الحفاظ عليها.
بقلم عمار محمد ادم
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