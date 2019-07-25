فتاوى الحج .. ما حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة وما هو ميقات الإحرام بها؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: “ما حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة، وما ميقات الإحرام بعد العمرة الأولى؟”.
قالت لجنة الفتوى بالدار، في إجابتها عن السؤال عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، إنه لا مانع شرعًا من تكرار العُمرةَ والموالاة بينها في السفرة الواحدة، بل يستحب ذلك لمن استطاع، ويَدخُلُ في ذلك المتمتعُ قبل أن يُحرِمَ بالحج، والإحرام بالعمرة الثانية فما بعدها يكون بالخروج في كُلِّ مرةٍ إلى أدنى الحِلِّ (التنعيم أو مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها) فيُحرِم منه بالعُمرة، ولا يُشتَرَطُ الرجوعُ إلى الميقات أو إلى أبيار علي. على أن تكرار العمرة للمُفرِد والقارن إنما يكون بعد فراغهما من مناسك الحج.
مصراوي