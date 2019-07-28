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استشارات و فتاوي

2019/07/28

2019/07/28


هل يجوز أن أزكي عن والدتي من أموال زوجي بعد موافقته ؟



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تلقى الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا تقول صاحبته ( هل يجوز أن أزكي عن والدتي من أموال زوجي بعد موافقته؟ ).

وأجاب عبدالسميع، خلال فتوى مسجله له، عبر اليوتيوب، أنه يجب أن يكون بإذن موافقة زوجكِ أى لو لم يكن لكِ دخل، ودخلكِ هو عبارة عن مصروف البيت الذى يعطيه لك زوجكِ فلأبد عليكِ أن تستأذنه فى إخراج مبلغ زكاة أو صدقة فإن وافق جاز وإن لم يوافق فلا يجوز أن يأخذ ماله إلا بإذنه.

وأشار إلى أنه طالما أن هذا مال الزوج فيجب على الزوجة أن تستأذن زوجها قبل أن تخرج شيئا من ماله.

صدى البلد

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