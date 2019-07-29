يقولون لهم أخرجوا الى الشوارع .. ينزلون صورهم على صفحتهم تباهيآ وعندما يموتون يقولون لك بكل تفاهة أن كتائب الظل هي التي أخرجتهم

يقولون لهم أخرجوا الى الشوارع .. وعندما يخرجون ينزلون صورهم على صفحتهم تباهيآ وبحثآ عن الكسب و التأييد .. و عندما يموتون يقولون لك بكل تفاهة وجدت في الكون أن كتائب الظل هي التي أخرجتهم .. أو أنها “الدولة العميقة” ..
هولاء النشطاء قذرون .. البشير على طغيانه وتسلطه كان له بعض وفاء و أخلاق .. هذه الأحزاب كانت تستحق حقآ ما نالها من عسف الأنقاذ طوال ثلاثين سنة ماضية .. كانت تستحق .. أعرف أن الثمن السياسي لتصريح كهذا مكلف .. لكنها عادتي أن أقول ما أراه صحيحآ ..
هذا بالتأكيد لا ينفي مسؤولية المجلس جنائيآ وسياسيآ عن ما تم من أطلاق للرصاص على الأطفال .
عبد الرحمن عمسيب
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