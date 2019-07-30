مبارك اردول: هل هنالك جهات تسعى بشكل منظم لتخريب العملية السياسية في البلاد؟

عن أحداث الابيض المؤسفة ….
في البدء نترحم على ارواح الطلاب الشهداء وعاجل الشفاء للجرحى ومدان عملية التصفية التي تمت من قناصة حسب شهود عيان، ويجب التحقيق الفوري حوله.
لكن هنالك اسئلة لابد من وضعها لكم علنا نصل لاجابات بخصوصها، من الذي يقف خلف هذه المظاهرات( بالرغم من انها حق) ؟ هل هنالك جهات تسعى بشكل منظم لتخريب العملية السياسية في البلاد؟ هل الامر متعلق بعدما فشل انقلاب رئيس هيئة الاركان (الكوز) والذي كان يهدف لنفس الغرض؟ هل تقوم تلك القوى بفرض واقع الامرين اما نحن او الفوضى؟ مايحدث في الابيض لايمكن ان يكون امر غير مخطط مطلقا.
لاحظ السوق حاليا في الابيض معدوم منه الخبز والدقيق، وكذلك الموية والكهرباء غير متوفرات فما هي القوى التي تتحرك في هذا المحور؟
تعازينا لأسر الشهداء والشفاء العاجل للجرحى..
بقلم
مبارك اردول
*الحركة الشعبية