أنا طلعت حرامي وفاشل عشان ربنا كاتب لي كده؟.. والشيخ يرد

ورد سؤال للشيخ أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من سائل يقول:” أنا طلعت حرامي وفاشل عشان ربنا كاتب لي كده؟”.
قال امين الفتوى إن الله لما قال إن فلان سيصير حرامي فهو قال ذلك بصفة العلم ولكن لم يجبر العبد على أن يكون لصا.
وأوضح ممدوح، عبر لقائه على فضائية “إم بي سي مصر 2” أن الله يعلم أن العبد حينما يوضع في الامتحان الدنيوي سيفعل كذا ولكن العبد أمامه الخياران إما الخير وإما الشر وهو يختار بنفسه ما يريد.
وأشار امين الفتوى إلى أن العبد مخير في فعل الأشياء الدنيوية وأن يكون أمينا أو خائنا أو مصليا أو يترك الصلاة، ولكنه ليس مخيرا في مجيئه إلى الدنيا فهو مجبر في ذلك وكذلك حياته أو موته
مصراوي