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الخراب الأخلاقي والاقتصادي الذي تسببت فيه قوي الحرية والتغيير في ستة أشهر لم يحدث في تاريخ السودان





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*لماذا دفن الرؤوس في الرمال*‼

⭕ شباب يقفلون الشوارع ويمنعون السير ويعطلون حتى المرضي من الوصول للمستشفيات وبعضهم مات على المتاريس

⭕ طلاب جامعات يسخرون من استاذهم ويسيرونه بالهتاف والالفاظ النابية حتى خارج أسوار الجامعة

⭕ أطباء يضربون عن العمل وعن ممارسة مهمتهم الإنسانية ويعملون ليلا في عياداتهم الخاصة

⭕ اعتصام يتم فضه الساعه الخامسة صباحا وتنطلق الاتهامات باغتصاب الفتيات في ساحة الاعتصام فجرا ولا يسأل اي واحد منهم عن وجود هؤلاء الفتيات في هذا الوقت في هذا المكان

⭕ سوق جامحة وأسعار مضحكة ومبكية ليس لها ضابط ولا رابط وفوضى لم يسبق لها مثيل

لا تدفنوا رؤوسكم في الرمال فالخراب الأخلاقي والاقتصادي الذي تسببت فيه قوي الحرية والتغيير في الستة أشهر الماضية لم يحدث في تاريخ السودان منذ الاستقلال

والانحطاط الفكري والهمجي والسياسي الذي تمارسه قوي الحريه والتغيير لم يقم به أي سوداني منذ الاستقلال

والله وتالله وبالله الاسلاميون افضل من هؤلاء الشراذم وإن سرقوا وإن زنوا رغم أنف قحت ومن شايعهم ومن وقف معهم

محمد ادريس الدومة

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ود بندة | تم إضافته في يوليو 30th, 2019

بالرغم أنك أصبت عين الحقيقة
سوف يطلع ليك جماعة المغفلين النافعين يسبوبك ويقولوا عليك كوز ومندس . ويهددوك بالوعيد القادم

دسووو رؤوسكم كويس. قحت قال.

كاره الاخوان المسلمين | تم إضافته في يوليو 30th, 2019

محمد ادريس الدومه لماذا لم يفتح الله لك لماذا اعتصم الثوار امام القياده طيلة هذه المده ينادون بحكومه مدنيه وانتم تحرضون المجلس بعدم تسليم الحكومه خوفا علي رقابكم ومن الذي يقتل الثوار هل هم انفسهم لماذا اغفلت هذا الجانب يا اخي ابليس صار يخجل منكن 30 سنه كذب ودجل وقلة ادب ومازلتم في غيكم القديم تبا لك ولقلمك الذ يقطر سما ويقودك الي التهلك وانت لا تدري.

محمد حسين | تم إضافته في يوليو 30th, 2019

الخراب لا يحتاج إلى دليل.. كلو أمام العيان لكن المتحمسين يدفنون الرؤوس في الرمال و اما ان ينكروا ما نراه أمامنا او يقولوا ديل الكيزان عملوها.. غايتو لعنة و مصيبة من أقدار الله سلطت على البلد بأيدي أبنائها..الآن شعارات الثورة تركت حياة الناس و معاناتهم و أمن البلاد و صار أهداف الثورة دوس الكيزان و الدم قصاد الدم.. اعترف انو الغالبية هم المنكرون الحقائق و المؤيدون لقحت مهما حصل و دي المصيبة.


 