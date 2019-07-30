الخراب الأخلاقي والاقتصادي الذي تسببت فيه قوي الحرية والتغيير في ستة أشهر لم يحدث في تاريخ السودان









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*لماذا دفن الرؤوس في الرمال*‼

⭕ شباب يقفلون الشوارع ويمنعون السير ويعطلون حتى المرضي من الوصول للمستشفيات وبعضهم مات على المتاريس

⭕ طلاب جامعات يسخرون من استاذهم ويسيرونه بالهتاف والالفاظ النابية حتى خارج أسوار الجامعة

⭕ أطباء يضربون عن العمل وعن ممارسة مهمتهم الإنسانية ويعملون ليلا في عياداتهم الخاصة

⭕ اعتصام يتم فضه الساعه الخامسة صباحا وتنطلق الاتهامات باغتصاب الفتيات في ساحة الاعتصام فجرا ولا يسأل اي واحد منهم عن وجود هؤلاء الفتيات في هذا الوقت في هذا المكان

⭕ سوق جامحة وأسعار مضحكة ومبكية ليس لها ضابط ولا رابط وفوضى لم يسبق لها مثيل

لا تدفنوا رؤوسكم في الرمال فالخراب الأخلاقي والاقتصادي الذي تسببت فيه قوي الحرية والتغيير في الستة أشهر الماضية لم يحدث في تاريخ السودان منذ الاستقلال

والانحطاط الفكري والهمجي والسياسي الذي تمارسه قوي الحريه والتغيير لم يقم به أي سوداني منذ الاستقلال

والله وتالله وبالله الاسلاميون افضل من هؤلاء الشراذم وإن سرقوا وإن زنوا رغم أنف قحت ومن شايعهم ومن وقف معهم

محمد ادريس الدومة