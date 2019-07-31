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2019/07/31

2019/07/31


الحزب الشيوعي أحد أكبر معضلات السودان الحديث منذ الاستقلال



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أنا حزب مع البرولتاريا و جل عضويتي برجوازيون .. أنا حزب ضد الطائفية لكنني محتكر في أسر بعينها .. أنا حزب ديموقراطي لكنني أتحكم في أخص خصوصيات عضويتي و لا يترجل سكرتيري العام الا تحت ألحاح عزازيل ..

أنا حزب ضد الأنقاذ لكني أدعو قادتها لمؤتمري العام .. أرفض المحاصصة و لكني أشارك في برلمانات المحاصصة .. أرفض التسوية السياسية لكني الحزب صاحب الصوت الأعلى في تجمع “التفاوضيين” السوداني ..

أنا الحزب الذي يحمل قلم التوقيع بيد و أمسك باليد الأخرى مايكروفنآ أرفض فيه ما وقعت عليه ..

أنا أحد أكبر معضلات السودان الحديث منذ الأستقلال.. و أحد أكبر معاقل سياسة النادي القديم التى تسببت في الأزمة .. و الأنقاذ هي صورة أكثر أشراقآ لأنعكاس وجهي في المرآة ..

هل تعرفني ؟
أنا الحزب العجوز .. الحزب الشيوعي السوداني ..

عبد الرحمن عمسيب
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