هل الجينات الكيزانية متغلغلة في جسد كل سوداني؟

الكيزان🎯
هنالك اكتشاف مذهل يوضح ان الجينات الكيزانية متغلغلة في جسد كل سوداني واليكم مثال بسيطو وهو…
مالك عقار كان والي النيل الازرق في زمن الانقاذ، وعبدالعزيز الحلو نائب والي جنوب كردفان احمد هارون المتهم بجرائم حرب في دارفور، وجبريل ابراهيم ده اساسا كوز، والتوم هجو عضو برلمان في الانقاذ ، وفاروق ابوعيسى والمرحوم علي محمود حسنين والمرحومة فاطمة احمد ابراهيم كانوا اعضاء في البرلمان المعين من الانقاذ
جون قرنق كان النائب الاول للبشير، ومني اركو مناوي كان كبير مساعدي البشير
نافع علي نافع كان ضيفا في مؤتمر الحزب الشيوعي بقاعة الصداقة !والمرحوم محمد ابراهيم نقد كان مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية في انتخابات ٢٠١٠، والمرحوم خليل ابراهيم كان من ( مجاهدي) الانقاذ في الحرب في جنوب السودان
الترابي كان احد قادة قوى الاجماع الوطني زمن الانقاذ
ممكن تكتبوا الباقي
عمر الدقير شارك ومبارك الفاضل شارك ياسر عرمان شارك محمد المصطفي رئيس المهنيين كان وزير في الانقاذ ورئيس حركة العدل والمساوة دكتور جبريل ابراهيم كان مدير مستشفي امدرمان
عشان تانى ماتجو تصدعوا لينا راينا فلان كوز فلان مندس طلعتوا كلكم جكوك ومندسين ولابدين عدييييل
كيزان تكبير…
عمكم البحترى..
70عاما بالسكة حديد
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