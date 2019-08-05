السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم صيام يوم السبت. مثلا يوم عرفة اذا وافق يوم السبت؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا حرج في ذلك؛ لأن الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود عن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا تصوموا يوم السبت، إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاءَ عنب، أو عود شجرة فليمضغها» مختلف في صحته؛ حيث أعله بعضهم بالاضطراب، ثم إن الصائم لا يصوم لأنه يوم سبت بل لأنه يوم عرفة، والعلم عند الله تعالى.
من فتاوى الشيخ عبد الحي يوسف