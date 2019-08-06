تشوف عينكم بكره لمن الكمونية تتوزع اي زول لقى صحنو صغير حيطلع بيان ازرط من الشيوعي

جلكسة تكليف مش تشريف
زمان ..كان في جلكسة كدا لمن يكون في تعيينات ؛ وزارية او غيره ؛ الزول تبع الوطني او غيره معارض او حامل سلاح ؛ كان في حنك نمل اسمه (المناصب تكليف وليس تشريف) تلقى الزول مشى ربط السلوك واشتغل تحت تحت وفصل الفرصة على مقاسه ويمكن اتكفل ليه جماعة بأنهم ردمو ليه منافس ؛ ما بعدمو طريقة ؛ كان دينه تامي بنقصو ؛ كان ورقو بغطي بزيدو ؛ مرات ممكن يلبسو حالة انطباعية يقولو ليك راسو كبير ولا سيبو ياخ الزول دا لسه ممكن فرصتو تجي قدام او يقولو ليك عشمو عشان ما تخسرو ؛ بزعل يومين وبشتغل عادي ؛ سيدنا التحت ايدنا ؛ في ناس برقعوهم بدل تعويض نفسي ؛ المهم بتجي التعيينات وصاحبنا التم الشغل لنفسو بعمل فيها عمر بن عبد العزيز ؛ يعمل ليك فيها انو دت المنصب دا ما عايزو بس جبرو وكلفوه ودي ثغرة ودي حفرة لازم اعبر بيها الوطن وعيييك ؛ والقصة دي عند كل السياسيين والتنظيمات ؛ شمال يمين ؛ فوق تحت ؛ حتى الشيوعيين لمن خشو برلمان نيفاشا شبكو ناسهم عشان نعمل رقابة برلمانية و(المناصب تكليف وليست تشريف) ؛ وعشان كدا انا مستغرب في الناس الزعلانة من ان ناس الثورية عاوزين يجغمو او الدقير عشمان في رئاسة الوزارة او ان تجمع المهنيين غير (البودي) من شغل نقابي وعاوز حقو ناشف ! انتو متخيلين الناس دي نطت في الاحتجاجات ولبسو علم السودان عشان ديمقراطية وبطيخ ؛ الناس دي عاوزة تحكم يا معلمين يا بتوع المدارس ؛ العشمان في وزارة والمنشن على سفارة ؛ والبكابس ولاية ؛ والعملو والحيعملو من كلام حلو ومعسول ؛ ووطني تفديك النفوس من العدا كلو شغل تحنيك سنين ؛ وتشوف عينكم بكره لمن الكمونية تتوزع اي زول لقى صحنو صغير حيطلع بيان ازرط من الشيوعي ؛ ياخ ماشيين بعيد ليه انتو قايلين ابنعوف وقوش كتلو ملف بالبشير ليه ؟ اتخيلو البشير كان قبل6. ابريل فوض الاتنين بامور الحكم ؛ كنتو لي هسة في عيك عاك ؛ فما تزعلو ساكت وتجلطو نفسكم ؛ الناس دي كووولها عشمانة وحارية ؛ غايتو بس الله يدينا جلكسة جديدة غير المناصب تكليف وليست تشريف …حاجة كدا إن شاء الله السنبلة الما بياكلها الجراد . والله يستر من يا انطون بالله شوف لي ترس.
محمد حلمد جمعة