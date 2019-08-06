لسؤال :
السلام عليكم
اسأل عن الشربوت البتعمل أيام العيد بالبلح هل هو جائز او لا ؟؟؟
الجواب :
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فإن الشريعة المطهرة لم تعلق الحكم بالحل والحرمة على اسم المشروب، بل الحكم معلقة على علة؛ حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم {كل مسكر حرام} وقد قال هذا الكلام جواباً على سؤال أبي موسى رضي الله عنه حين قال: يا نبي الله إن أرضنا بها شراب من الشعير المزر وشراب من العسل البتع؟ فقال {كل مسكر حرام} وعليه فإن العلة في القول بالتحريم هي الإسكار؛ فإذا كان الشراب المسمى بالشربوت مسكراً ـ ولو بشرب الكثير منه ـ فإنه يحرم، وإن لم يكن كذلك فلا حرج في شربه، والعلم عند الله تعالى.
فتاوى د. عبدالحي يوسف