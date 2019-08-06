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منوعات

2019/08/07

2019/08/07


فيديو: ناشطة تعتبر الحديث عن النسب الى الرسول من مشاكل الهوية السودانية وتطالب برفد كل مذيعة تغير لون بشرتها



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أشارت الناشطة السياسية المثيرة للجدل حواء كباشي عضو الحزب الليبرالي الكندي الى ان من المشكلات التي تتعلق بالهوية في السودان ان بعض المجموعات السودانية تتحدث عن نسبها الى الرسول صل الله عليه وسلم حيث قالت 🙁 انت بتقول لي ما في مشكلة هوية في السودان دا في ناس بقولو ان جدهم الرسول صل الله عليه وسلم) وتساءلت كباشي:( الرسول عمرو جا افريقيا؟).

وفي السياق طالبت حواء كباشي برفد كل مذيعة تقوم بتغيير لون بشرتها السمراء موضحة انها سألت وزير الاعلام السابق ياسر يوسف من عدم وجود مذيعات ذوات بشرة سمراء بالتلفزيون القومي حيث قالت:(سألت ياسر يوسف تلفزيونك دا ما فيه زول لونو زي لوني دا في .. واحد قاعد معاه قال لي بنجيبا بتنبرط قلت ليه تنبرط ترفدها).

الخرطوم (كوش نيوز)

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