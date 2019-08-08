مواكب لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للأرهاب

أن كنت سأحفل بمواكب فسيكون ذلك بمواكب لن يقتل فيها سوداني سوداني أخر .. علي السودانيين بمواكب لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للأرهاب ..
عليهم بمواكب لدعوة الدول الكبرى لتقديم الدعم للحكومة الأنتقالية على بغضنا لها و قناعتنا بسوء طرفيها .. لكن من أجل مصلحة الناس سنغض الطرف عن كل ذلك ..
في هذه الفترة علينا التركيز علي ما يمكن أن يوحدنا .. على ما يمكن أن يحسن الظروف المعيشية للناس ..
المواكب لا تصلح فقط للضغط السياسي على الداخل بل لأيصال الصوت خارجآ .. الهاشتاق ليس وسيلة فقط لأدانة فعائل المجلس .. بل وسيلة أيضآ لأيصال صوت السودانيين في مسألة العقوبات .
عبد الرحمن عمسيب
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