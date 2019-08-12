عمسيب: عاين للمعاني وللشعارات وللمطالب وللسياسيين أنفسهم حتعرف يعنى شنو “أنحطاط”

بالمناسبة شفاتي بتعني نهاب أو لص و هي كلمة نقيضة ل “ود ناس” أو “ود بلد ” أو “ود أسرة ” كل الكلمات دي بتعنى أنو أسرتو أو عشيرتو أو مجتمعو الصغير رباه بعيد عن الفحش و البذاءة و الحرام .. الخ أو زي ما بيقولو الخواجات مواطن ملتزم بقانون المجتمع .. وشفاتي دي بتعني أنك عبارة عن “صعلوك ” ساكت .. بكلام أهلنا ..
و الشفاتي نسبة لعصابات “الشفتة” الأثيوبية البتنشط في الحدود بين السودان و أثيوبيا .. و هي عصابات بتتاجر في المخدرات و البشر .. الخ
السودان ده المفردات فيهو بتطلع من تحت لفوق و ليس العكس .. بتجي من قاع المجتمع الى سطحو .. و بيتداولوها ببساطة بدون ما يكون في فلاتر قادرة تراجع المفردة و تردها لأصلها ..
مصطلح جلابي مثلآ .. هو مصطلح توصيفي للتاجر الشمالي مرتدى الجلباب .. يعني العمالة من مناطق القبائل الأفريقية لمن تلجأ للمفردات عشان تعرف غريب داخل ثقافتها فبتلجأ لتوصيفو بالزي أو أي رمزية واضحة ..
مجتمعات العمال دي بتسمي صاحب العمل جلابي .. لما العمال ديل بقوا يجتمعوا مع عمال أخرين من مناطق الشمال و الوسط .. تسللت مفردة جلابي من معناها المرتبط أصلآ بالعرق و الثقافة الى معنى مرتبط بالوظيفة و تراكم رأسمال .. للدرجة البنسى عامل من وسط السودان زيو الأساسي الجلابية أننا لما نوصف شخص بأنو جلابي فده توصيف عرقي ثقافي ما عندو علاقة أصلآ بالثروة .. و بيحول ليك دلالة المفردة الى رجل ثري و يدخلها في قاموسو اليومي ..
حتى الأشياء المنتشرة عند كتيرين زي “تنكي ترنكي ..الخ ” أو ” هي زحف زحف زحفآ زحفآ ..الخ ” أو حتى “الليلة جينا .. جينا ..الخ ” الكانت بتتردد في مواكب “المدنية” هي أصلآ جلالات عسكرية .. أي أناشيد عسكرية يرددها الجنود في التدريبات .. و هو أمر مضحك للغاية أنك تعادي العساكر و تتغنى بجلالتهم ..
فقر اللسان هو في الأساس فقر عقل .. عقل هش ضعيف الأطلاع .. عاين للشعر المكتوب في أكتوبر و راجع الشعر القليل المكتوب اليوم للحراك .. عاين للمعاني و للشعارات و للمطالب و للسياسيين أنفسهم حتعرف يعنى شنو “أنحطاط” .. أنا ما داير ثورة “مثقفين ” لكن داير حراك يكون فيه درجة معقولة من الوعي عشان نقدر نوصفو بأنو “حراك سياسي ” و ليس تنفيث عن كبت أو فوضى ..
عبد الرحمن عمسيب
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