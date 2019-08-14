المشكلة أنو الرسم في حوائط المؤسسات الحكومية والملكيات الخاصة فعل يجرمه القانون لأنه فيهو تعدي عليها .. أيه اللي جداريات الثورة و أمور اللبرلة الساذجة دي ؟! يا كافي البلاء ما عندكم أي ممانعة ثقافية ؟ أي شئ يعملوا ليكم الخواجات فيهو يوم مفتوح في معهد قوته أو يدعوكم لمعرض مماثل في دولة ما .. طوالي جارين نسخ_ لصق ؟ عايز ترسم أمشى أرسم في حائط بيتكم .. أو أرسم بأذن أصحاب الملكيات وفقآ لما ينظمه القانون .. حائط بيتكم ده ذاتو لو الحي شايف أنو الرسم ده مؤذي أو مشين تشيلو غصبآ عنك ..
ياخ نحن هنا البلدية بتمنعك تنشر ملابسك في بلكونة بيتك عشان المنظر العام في الشارع و فيها غرامة .. خليك من قصة ترسم في “حيط ” المؤسسات العامة و الملكيات الخاصة .. و تطلع بيان كمان تطالب فيهو السلطات بأنها ما تمسح و تطالب “الثوار” بأنهم يرسمو ..
تبآ لكم على طريقة محمد مصطفي عبدالقادر
عبد الرحمن عمسيب
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